30.01.2020

2020-01-30 13:35:03

Владимирцы могут самостоятельно следить за чистотой атмосферного воздуха

Чистота атмосферного воздуха волнует граждан не меньше, чем качество строительства городских транспортных артерий или, например, светлого или темного топлива. Это и понятно, поскольку все в нашем мире взаимосвязано. Теперь получать знания о состоянии атмосферы стало проще. Почему, узнала наша коллега Ольга Романова. Изобрели новый прибор?

В Германии разработали проект по созданию довольно недорогого датчика контроля качества воздуха. Этот прибор может собрать каждый. Современные портативные и индивидуальные приборы фиксируют повышение в воздухе уровня формальдегида, оксида серы, аммиака, хлора и других газов, пояснил наш земляк Виктор Волчек, инженер-исследователь, веб-разработчик, научный сотрудник Института проблем информатики РАН и создатель первого гражданского датчика контроля воздуха во Владимире.

- Сейчас Всемирная организация здравоохранения и ряд других организаций они призывают людей заниматься людей гражданской наукой. Гражданская наука — это такое явление, когда ученые привлекают простых людей к исследованиям, то есть предлагают какую-то методологию и ты можешь что-то сделать и принять участие в глобальном исследовании. Существуют различные проекты, в России это в том числе «Челябинск, дыши!», «Внимание, воздух!» - московский проект и в Красноярске «Красноярск-небо», то есть крупные города этим озадачены.

Созданы специальные онлайн-карты, на которые наносятся показания гражданского мониторинга. С помощью этих электронных ресурсов вы можете контролировать в режиме реального времени, что происходит с воздухом в вашем городе.

Однако в России количество датчиков пока недостаточно. И Виктор Волчек призывает жителей области примкнуть к добровольному экологическому движению. Сейчас в любом интернет-магазине можно купить поверенные и достаточно точные датчики воздушного контроля. При этом навыки программирования не требуются. Ну а как относятся к гражданским исследования официальные структуры?

Вы не поверите — положительно! Согласно постановлению Правительства РФ №477 о государственном мониторинге любой мониторинг в нашей стране приветствуется. Ну а теперь Людмила Зуйкова, начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расскажет нам о качестве воздуха во Владимире.

- С качеством воздуха в городе Владимире все не так плохо. Наблюдения в областном центре проводятся на четырех постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха с 70-х годов XX века с ежедневным трехразовым отбором проб кроме воскресений. Это посты на улице Чайковского, Чапаева, Михайловской и Асаткина. Ряд наблюдений многочисленный и составляет около 19 тысяч замеров ежегодно. Определяются взвешенные вещества: диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид и тяжелые металлы. Согласно результатам наблюдений в последнее время город Владимир к грязным городам не относится.

И еще одно существенное замечание для будущих наблюдателей за чистотой владимирского воздуха. Людмила Зуйкова напомнила, что существуют понятия предельно допустимой концентрации (ПДК) и органолептический порог обнаружения веществ в воздухе. Эти два норматива не всегда совпадают: мы можем чувствовать запах, но ПДК при этом будет в норме, а бывает и наоборот. Поэтому достоверность информации могут подтвердить только результаты гражданского и государственного контроля.

Ольга Романова "Радио России-Владимир" 106.3 МГц