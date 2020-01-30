Злоумышленник вскрыл купюроприёмный аппарат автомата с игрушками в одном из магазинов города.

28 января в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от одной из частных организаций о том, что был вскрыт купюроприёмный аппарат автомата с игрушками в одном из магазинов на территории района Доброе. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе розыскных мероприятий оперативным путем сотрудниками уголовного розыска в дежурные сутки была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек был задержан полицейскими на одной из улиц в районе Доброе.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время дознавателями собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность молодого человека к совершению двух аналогичных эпизодов преступной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба превышает 20 тысяч рублей. Также устанавливается его причастность к совершению других преступлений на территории города.