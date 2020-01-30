Тем самым он нарушил сразу несколько законов

Во Владимире прошёл суд над бывшим сотрудником салона сотовой связи «Билайн». Мужчина признан виновным в нарушении тайны телефонных переговоров, сообщает УФСБ России по Владимирской области.По информации ведомства, осужденный несколько раз за деньги предоставлял своему знакомому данные о телефонных звонках некоторых клиентов «Билайна». Тем самым он нарушил сразу несколько законов. Изначально в отношении задержанного было возбуждено три уголовных дела, но позже их объединили в одно.Октябрьский районный суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 8 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.