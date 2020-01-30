Сотрудники «Магнита» не следят за помещениями для приёма и хранения товара

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области провели внеплановую проверку складов сети продуктовых магазинов «Магнит», по результатам которой выяснилось, что сотрудники не проверяют помещения, используемые для хранения подкарантинной продукции.Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, из-за таких нарушений в регионе могут появиться опасные насекомые. Такие как многоядная муха-горбатка, коричнево-мраморный клоп, азиатская ягодная дрозофила и другие.Это уже не первый случай, когда у торговой сети выявили нарушения. Ранее собственников штрафовали и обязали исправить ситуацию, однако они проигнорировали предписание.