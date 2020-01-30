Японские кардиохирурги первыми в мире трансплантировали пациенту клетки сердечной мышцы, созданные из перепрограммированных стволовых клеток. Ожидается, что в недалёком будущем эта методика лечения станет альтернативой пересадке сердца.

Исследователи из Осакского университета впервые в мире трансплантировали пациенту клетки сердечной мышцы, созданные в лабораторных условиях из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).Напомним, что ИПСК обладают невероятным потенциалом. Их можно получить из клеток различных тканей с помощью перепрограммирования методами генетической инженерии.Из организма пациента нужно выделить зрелые клетки, вернуть их в эмбриональное состояние, а потом стимулировать видоизменение в тот тип клеток, который необходим для лечения того или иного заболевания. Полученные клетки будут вводиться в соответствующий орган.Профессор Ёсики Сава (Yoshiki Sawa) вместе с коллегами разработал метод выращивания из ИПСК клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов).Примерно сто миллионов таких клеток упаковывается в тонкий пласт шириной от четырёх до пяти сантиметров и толщиной 0,1 миллиметра.После имплантации на поверхность сердца биоразлагаемые "заплатки" высвобождают факторы роста, стимулирующие образование здоровых сосудов и улучшающие функцию сердца.Ранее методика была опробована на свиньях, и её эффективность подтвердилась. Теперь же настала очередь клинических испытаний.На днях кардиохирурги сообщили, что первая операция была проведена пациенту в начале 2020 года. За его состоянием будут следить ещё около года.Исследователям предстоит оценить не только эффективность методики, но и потенциальные риски. Речь идёт в том числе о вероятности возникновения рака, ведь из сотен миллионов трансплантированных клеток некоторые могут превратиться в опухолевые.В течение трёх лет специалисты планируют провести такую же операцию ещё девяти пациентам, страдающим от сердечной недостаточности, вызванной ишемической кардиомиопатией (это состояние, когда мышцы сердца сильно ослаблены из-за сердечного приступа или заболевания коронарной артерии).Профессор Ёсики Сава надеется, что в недалёком будущем новая методика станет более доступной альтернативой пересадке сердца и поможет спасти множество пациентов.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о первом в мире сердце, напечатанном из человеческих клеток, и о том, как инъекция новых клеток сердца поможет восстановиться после сердечного приступа.