Руководство санкт-петербургского Зенита и полузащитник команды Роберт Мак договорились о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщил официальный сайт бело-сине-голубых. Ранее стало известно, что 28-летний словацкий футболист продолжит карьеру в турецком клубе Коньяспор.

Руководство санкт-петербургского "Зенита" и полузащитник команды Роберт Мак договорились о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщил официальный сайт бело-сине-голубых. Ранее стало известно, что 28-летний словацкий футболист продолжит карьеру в турецком клубе "Коньяспор".Мак сыграл за "Зенит" в 72 матчах. На его счету 14 забитых мячей и десять результативных передач. В составе санкт-петербургского клуба он стал чемпионом России.Роберт Мак покидает «Зенит».Все подробности: https://t.co/YFVrkMI2yx pic.twitter.com/rT73ZHRoNe— ФК «Зенит»