В Петербурге на улице Профессора Попова мужчине проткнули шею отверткой. В Сети появилось видео с места нападения. На обнародованных кадрах видно, как подозреваемый выходит со двора, ..

В Петербурге на улице Профессора Попова мужчине проткнули шею отверткой. В Сети появилось видео с места нападения.На обнародованных кадрах видно, как подозреваемый выходит со двора, возвращается, а потом уезжает на велосипеде. Пострадавшему 46-летнему мужчине чудом удалось выжить. После получения серьезнейшего ранения его доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, где медики успешно провели операцию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет .