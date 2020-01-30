Известный режиссер Александр Боголюбов был госпитализирован в Москве. Неприятное известие сообщил его сын – актер и телеведущий Оскар Кучера. По словам знаменитости, его отец пробудет в ..

Известный режиссер Александр Боголюбов был госпитализирован в Москве. Неприятное известие сообщил его сын – актер и телеведущий Оскар Кучера.По словам знаменитости, его отец пробудет в больнице до понедельника, 3 февраля. Телеведущий не стал уточнять причину госпитализации. "Надеюсь, на поправку идет уже", – приводит слова Оскара Кучеры телеканал "".Напомним, Александр Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. Он работал над такими мультфильмами, как "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города", сообщает "".