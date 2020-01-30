Американский актер Дэвид Швиммер выступил с заявлением после скандала, разгоревшегося вокруг сериала Друзья. Звезда прокомментировала обвинения телешоу в расизме. По словам Швиммера, он ..

Американский актер Дэвид Швиммер выступил с заявлением после скандала, разгоревшегося вокруг сериала "Друзья". Звезда прокомментировала обвинения телешоу в расизме.По словам Швиммера, он хорошо знал об отсутствии расового разнообразия в сериале и пытался исправить эту ситуацию. "Я выступал за то, чтобы Росс встречался не только с белыми женщинами. Одной из моих первых девушек на шоу была азиатка, а позже мой персонаж встречался с афроамериканками", – передает его слова Lenta.ru.Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали популярное телешоу "Друзья". Они обнаружили в сериале расизм, сексизм и гомофобию. Юзеры считают, что многие шутки героев сегодня являются неуместными.