Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса. Они поговорили со звездой фильма Джокер от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Запись разговора Вован и Лексус выложили на своем YouTube-канале.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса. Они поговорили со звездой фильма "Джокер" от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Запись разговора Вован и Лексус выложили на своем YouTube-канале.Как сообщает РИА Новости, в роли Греты Тунберг выступила знакомая пранкеров. От имени отца активистки говорил Столяров."Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми, – обратилась к Фениксу "Грета". – Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве".В ответ на это артист заверил, что он и его девушка, актриса Руни Мара, готовы оказать активистке всяческое содействие.Помимо этого, "Грета" сообщила Фениксу, что хотела бы сняться в продолжении фильма "Джокер", если такой сиквел будут снимать. Актер пообещал при случае поговорить на этот счет с режиссером.Напоследок подставная Тунберг попросила актера рассмеяться, как его герой. Тот признался, что "уже забыл, как это делается", но все же исполнил эту просьбу.В итоге актер все же понял, что его разыграли."Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", – поблагодарил он пранкеров.Ранее Вован и Лексус звонили от имени Греты Тунберг члену Конгресса США от Демократической партии, активной стороннице импичмента президента Дональда Трампа и антироссийских санкций Максин Уотерс. "Грета" сообщила, что находятся в Северной Каролине на забастовке "в поддержку экологии острова Чунга-Чанга". Собеседники предложили конгрессвумен произнести речь для "митингующих", переключив ее на громкую связь.