В первом акте спектакля "Жизель" юные земляки 5-7 лет исполнили "Крестьянский танец" вместе со взрослыми.

Дети вязниковской школы балета выступили в Доме музыки в Москве! В первом акте спектакля "Жизель" юные земляки 5-7 лет исполнили "Крестьянский танец" вместе со взрослыми.Спектакль прошел в театре "Корона русского балета". Веселый детский танец в ярких костюмах и с бубнами - часть постановки о романтической, трагической любви девушки к графу. Это классическая история известная наряду с "Лебединым озером", "Щелкунчиком", "Спящей красавицей". Как рассказывает руководитель труппы, их коллектив старается создавать спектакли понятные и интересные сегодняшнему зрителю, напоминающие о том, что миром правят добро и красота.