Андрей Николаевич бесплатно будет работать на новом месте. Сейчас он является директором местной мебельной фабрики.

Совет депутатов Киржачского района 29 января избрал главой муниципалитета Андрея Доброхотова. За него проголосовали 12 парламентариев из 18.Андрей Николаевич будет работать на новом месте бесплатно. Сейчас он является директором местной мебельной фабрики.Новый сити-менеджер отметил, что деньги, которые ранее шли на зарплату главы района будут направлены на нужды жителей.Напомним, бывший глава Киржачского района Александр Лукин умер в конце 2020 года от коронавируса.