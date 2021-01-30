На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 47 во Владимире,- 17 в Муромском районе,- 17 в Гусь-Хрустальном районе,- 9 в Петушинском районе,- 9 в Александровском районе,- 9 в Ковровском районе,- 7 в Суздальском районе,- 5 в Вязниковском районе,- 5 в Собинском районе,- 5 в Кольчугинском районе,- 5 в Киржачском районе,- 4 в Селивановском районе,- 3 в Меленковском районе,- 3 в Судогодском районе,- 2 в Юрьев-Польском районе,- 2 в Гороховецком районе,- 1 в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 23 341 случай заболевания- 5021 во Владимире,- 2946 в Гусь-Хрустальном районе,- 2541 в о. Муром,- 1705 в Ковровском районе,- 1467 в Александровском районе,- 1423 в Петушинском районе,- 1129 в Юрьев-Польском районе,- 1140 в Вязниковском районе,- 885 в Кольчугинском районе,- 812 в Суздальском районе,- 780 в Собинском районе,- 668 в Гороховецком районе,- 581 в Меленковском районе,- 561 в Киржачском районе,- 553 в Камешковском районе,- 517 в Селивановском районе,- 309 в Радужном,- 303 в Судогодском районе.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.