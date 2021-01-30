В будущем Артем планирует открыть свою пекарню. И создать свой рецепт идеального хлеба.

30 января отмечается день знаменитого народного персонажа- колобка. Известный сказочный герой обязан своим появлением сегодняшнему празднику в честь Антония Великого, на который всегда пекли круглый хлеб....А в чем секрет полезного и правильного хлеба? - поскребем по муромским сусекам, да тесто замесим с местным пекарем.Артем не ложился спать уже около суток. Чтобы испечь хлеб на закваске, нужно более 20 часов. И неважно - печешь одну буханку или- 100, говорит пекарь. Без закваски- главного ингредиента- вкусного и полезного хлеба не получится.Артем Уробушкин, пекарь:- Заквасочка у меня всегда храниться. То есть я ее подкармливаю , где то раз в неделю. Потому что она у меня довольна такая активная. Ей уже 5 лет почти.Ингредиенты натуральные: родниковая вода, закваска, и мука. Пекарь использует муку, перемолотую на каменных жерновах, как в старину. Ржаную мелет сам, а пшеничную приходится покупать на производствах. Сейчас сложно найти в магазинах муку без добавок, делится Артем. Рецепт у хлеба на закваске простой, но тонкостей много.Артем Уробушкин, пекарь:- Несколько скоростей, сначала на самой медленной нужно замешать. Чтобы тесто размешалось. мука. А потом скорость уже увеличиваем для того что бы появилась клейковина, что бы тесто упругим стало.После замеса тесто отстаивается еще несколько часов, его необходима обминать каждые 50 минут. Затем тесто раскладывают по формам, взвешивают каждую. "На глазок" здесь не получится , говорит пекарь. Технологию надо соблюдать. За пять лет своей пекарской деятельности он даже сделал свой расстоечный шкаф. После расстойки буханки отправляют в духовку. В ней уже лежат горячие кирпичи.Обязательно красные.У Артема хлеб с разными добавками, около 16 видов. Орехи, сухофрукты, чеснок , зелень, сыр и даже оливки. Совсем недавно попробовал добавлять ягоды. На закваске хлеб получается более ароматный, плотный, сытный и хранится намного дольше магазинного. Хотя в работе Артема мало что меняется, искусство хлебопечения - процесс до конца непостижимый, говорит Артем, он постоянно учится , много читает, экспериментирует. Но именно хлеб на закваске, по его мнению, самый полезный и вкусный, именно такой хлеб раньше пекли на Руси. Поэтому пекарь отказался от дрожжевого хлеба.Артем Уробушкин, пекарь:- Ошибка какая именно дрожжевого хлеба. Отруби добавляют именно в само тесто, а тесто бродит ну там два три часа максимум. Тоесть и за этот период времени минералы в отрубях не успевают расщепиться и это вредно для организма на оборот. А здесь за счет закваски, длительное время 13-15 часов все расщепляется и более полезно.Хлеб Артема покупатели называют теплым. Наверное, потому, что поддерживает вся семья, говорит пекарь.Артем Уробушкин, пекарь:- Хотелось бы воспользоваться случаем, маму поздравить с прошедшим днем рождения, у нее 18 числа было. Я тебя очень люблю, спасибо что ты есть , спасибо что ты в меня веришь.В будущем Артем планирует открыть свою пекарню. И создать свой рецепт идеального хлеба.Екатерина таманоа Андрей Синягин, Вести Владимир.