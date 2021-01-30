В Вязниковском районе автомобили остаются в прямом смысле без колёс. 29 января сразу 12 машин только на одном участке пробили покрышки. Всему виной дорожные ямы на федеральной М-7. Как сообщают

В Вязниковском районе автомобили остаются в прямом смысле без колёс. 29 января сразу 12 машин только на одном участке пробили покрышки. Всему виной дорожные ямы на федеральной М-7. Как сообщают автомобилисты, самые опасные участки в районе объёзда Вязников от микрорайона Ефимьево до поворота на Дечинский. Автолюбители парковались на обочине, меняли колёса и вызывали сотрудников ДПС.