Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Мусорный курган. Кто закрыл полигон под Александровом и куда теперь поедут мусоровозы «Хартии»?- Уволили без спроса. В Камешкове учителя первой школы устроили флешмоб в защиту бывшего директора.- Лучшее – враг хорошего. Фрунзенский суд пересмотрел дело Алексея Мельникова... и увеличил ему срок.- Обо всём и ни о чём конкретно. Губернатор Владимир Сипягин провёл итоговую пресс-конференцию.- Знаки отличия. Владимирский блогер придумал и нарисовал гербы для улиц областного центра.