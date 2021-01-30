Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Мусорный курган. Кто закрыл полигон под Александровом и куда теперь поедут мусоровозы «Хартии»?
- Уволили без спроса. В Камешкове учителя первой школы устроили флешмоб в защиту бывшего директора.
- Лучшее – враг хорошего. Фрунзенский суд пересмотрел дело Алексея Мельникова... и увеличил ему срок.
- Обо всём и ни о чём конкретно. Губернатор Владимир Сипягин провёл итоговую пресс-конференцию.
- Знаки отличия. Владимирский блогер придумал и нарисовал гербы для улиц областного центра.