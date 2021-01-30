Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Один из пострадавших в ДТП под Муромом вышел из комы. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети«Вконтакте».- Только сегодня пришла хорошая новость о парне из Вязников, который попал в жуткую аварию 7 января нынешнего года под Муромом. Врачи более трёх недель боролись за его жизнь! Все это время он был в коме, на ИВЛ- контузия лёгких от удара. Перевели его в общую палату из реанимации. Будет восстанавливаться, так как много травм.Складываликонечности, буквально, по кусочкам. Все это время я и мои помощники держали связь с медиками, организовывали телеконсультации со специалистами из Москвы, договорились о лечении его в ведущей клинике столицы, мониторили ситуацию... Очень благодарен врачам Муромской городской больницы N3 , которые оказали экстренную помощь Антону, врачам больницыСкорой помощи(Красный крест) за профессионализм и милосердие. Обращаюсь ко всем водителям - будьте осторожны на дорогах. Аварии- это трагедии для всех участников.Напомним, 7 января поступило сообщение по адресу: Владимирская область, автодорога Муром – Нижний Новгород, 22 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль, ГИБДД. По предварительной информации, лоб в лоб столкнулисьТойота КамриКиа Рио. Погиб водительТойоты, пострадали 5 человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники.