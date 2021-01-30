Злоумышленник вызвал эвакуатор и перевез чужой автомобиль на территорию Московской области, планируя осуществить разбор транспортного средства на запчасти и продать их...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.В дежурную часть с заявлением о пропаже автомобиля марки «Мерседес» обратился 39-летний житель столицы. Он пояснил, что не обнаружил принадлежащий ему автомобиль, который был припаркован во дворе дома на улице Олеко Дундича.Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого - 39-летнего мужчину.Установлено, что у злоумышленника есть похожий автомобиль. Он снял государственные номера со своего автомобиля и перевесил на машину потерпевшего. Затем, воспользовавшись удобным моментом, он вызвал эвакуатор и перевез автомобиль на территорию Московской области, планируя осуществить разбор транспортного средства на запчасти и продать их.В настоящий момент автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93