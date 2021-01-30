Полицейский быстро сориентировался в ситуации. Вместе с одним из родственников он подбежал к реке и помог пострадавшему выбраться на берег...

«Полицейский-водитель ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы старший сержант полиции Андрей Чуриканов в свой выходной день находился на отдыхе с родственниками в Истринском районе Московской области.Проезжая вдоль реки Истра, Андрей увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки. Полицейский быстро сориентировался в ситуации. Вместе с одним из родственников он подбежал к реке и помог пострадавшему выбраться на берег. Его супруга поблагодарила молодых людей за смелость и находчивость, проявленные при спасении мужа, после чего отвезла его отогреваться домой. Медицинской помощи мужчине не потребовалось.За проявленную инициативу и смелость старший сержант полиции Андрей Чуриканов будет представлен к поощрению руководством ГУ МВД России по г. Москве», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.