Ожидается, что с 1 сентября 2021 года новая школа будет открыта.

В микрорайоне Коммунар продолжается строительство школы №46. Бригады рабочих численностью в 60 человек трудятся в две смены.Заканчиваются работы по устройству фасада блока «В» и крыши блока «Д», а также внутренней отделке помещений. Продолжается облицовка стен плиткой, монтаж подвесных потолков и напольных покрытий. Начался монтаж оборудования систем вентиляции и дымоудаления.Новую школу строят на территории существующего учреждения. Известно, что учебный год завершится досрочно. Для младшеклассников последним учебным днём станет 23 апреля. Среднее звено и 10-ые классы с 26 апреля и до конца мая планируют перевести на дистант. Выпускники 9 и 11 классов, которые должны будут сдавать экзамены, будут готовиться на базе школы №26.Ожидается, что с 1 сентября 2021 года новая школа будет открыта.