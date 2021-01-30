Вылечились от недуга – 73 пациента.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 73 пациента.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 11 костромичам. Семь новых случаев ковида выявлено в Шарьинском районе, по четыре - в Нерехте и Красносельском районе. По три заболевших прибавилось в Парфеньево, Мантурово, Судиславском и Вохомском районах. Два пациента подхватили болезнь в Межевском районе. По одному - в Пыщуге, Буе, Костромском, Макарьевском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 16 969 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14 191 пациента. В стационарах лежит 540 человек, из них 300 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2188 заболевших.