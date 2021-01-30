В Коврове женщину обвиняют в присвоении денег в крупном размере. По версии следствия, 45-летняя сотрудница некой фирмы решила заработать незаконно более четверти миллиона рублей. Женщина

В Коврове женщину обвиняют в присвоении денег в крупном размере. По версии следствия, 45-летняя сотрудница некой фирмы решила заработать незаконно более четверти миллиона рублей. Женщина через онлайн-банк перевела себе со счёта своего начальника больше 250 тысяч рублей. Деньги с карточки она сняла и успела потратить. Сообщается, что вину свою злоумышленница признала полностью и раскаялась. Уголовное