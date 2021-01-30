На днях главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила включить в состав России Донецкую и Луганскую области Украины. Журналист выразила уверенность, что этого хотят сами жители непризнанных республик.

На днях главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила включить в состав России Донецкую и Луганскую области Украины. Журналист выразила уверенность, что этого хотят сами жители непризнанных республик.Вскоре после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время власти не планируют рассматривать вопрос о присоединении Донбасса. Песков добавил, что позиция Симоньян не совпадает с официальным Кремлём.Однако член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что идея включения ДНР и ЛНР в сосав России является "осуществимой". По его словам, любой народ в праве определять принадлежность себя и своих земель к тому или иному государству.Безпалько напомнил, что история знает немало примеров того, как население спорных территорий добивалось вхождения в состав той или иной страны посредством референдума или других форм народного волеизъявления. Среди них эксперт выделил многолетние споры о Фолклендских островах между Великобританией и Аргентиной, а также о Гибралтаре, статус которого оспаривается Испанией и всё той же Великобританией.Богдан Безпалько выразил уверенность, что жители Донбасса готовы к плебисциту, на котором они заявят всему миру о желании стать частью России. Он считает, что Москва не должна оставаться равнодушной к их желанию и надеется, что она полностью интегрирует ДНР и ЛНР в состав государства.