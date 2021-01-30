"Вам ерунда, а нам нам еда!" Конкурс "Скворечник из вторсырья" проводит "Живой уголок" Дворца детского и юношеского творчества.

"Вам ерунда, а нам нам еда!" Конкурс "Скворечник из вторсырья" проводит "Живой уголок" Дворца детского и юношеского творчества. Он продлится до 10 февраля. К участию принимаются красивые и практичные работы - скворечники и кормушки. А мы поможем вам вдохновиться советами владимирского орнитолога Дениса Дуденкова.- Желательно, чтобы кормушка имела кровлю, которая способствовала бы тому, чтобы корм не сдувало ветром, не заносило снегом. Кровля, наверное, все-таки обязательна для кормушки. Можно сделать автокормушку. Наверняка, от праздников в доме осталась пустая бутылка из-под шампанского. Её можно наполнить семенами подсолнечника, перевернуть, хомутиками зафиксировать на стволе дерева, а внизу поставить небольшой поддончик. И семена по мере поедания птицами самотеком будут устремляться в этот своеобразный поддон. Птицы иногда боятся блеска стекла. Тогда бутылку можно покрасить, обвязать кусками коры.