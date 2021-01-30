С помощью гальванопластики создать уникальные изделия можно даже из лаврового листа.

Новшество 2021г. С января стала обязательной маркировка ювелирных изделий. И это значит, что у покупателя будет возможность в полном объеме получать информацию о происхождении изделий, которые приобретаются. Ну а сегодня накануне международного дня ювелира, вспомним об украшениях из природных материалов.Эти листья, шишки, веточки, цветы... не для гербария. В руках Олеси Кашановой они станут эксклюзивной бижутерией. На создание эко-украшений девушку вдохновила вот такая природная сережка. С тех пор она запечатывает такую красоту в металл, тем самым продлевает природному материалу жизнь. С помощью гальванопластики создать уникальные изделия можно даже из лаврового листа. Главное, правильно покрыть его медью - для этого она смешивает лак цапон, ацетон и графит.Олеся Кашанова, мастерица:- У меня на самом деле даже уши не проколоты. Просто мне очень нравится творить, создавать. Гальваническим способом можно покрыть также и золотом и серебром. Медь она более доступный материал.))Когда лавровый лист покрыт толстым слоем меди ...Можно теперь помещать его в гальваническую ванну.Синяя жидкость содержит медный купорОс, автомобильный электролит, дистиллированную воду. А главный компонент - анод, с него листик лаврушки возьмет медь. Конечно, новичку сделать эко-украшения в домашних условиях будет сложно, Олеся проходила специальные курсы. А это самый интересный этап работы - сгорает органика, листик, который скрывается под слоем меди. Теперь остается только его отшлифовать и украсить. Как признается Олеся, в таком искусстве никуда без музыки, кстати, пишет девушка её сама. Такие русско-народные мотивы и в работах Олеси. С песней ходит по лесу и выглядывает будущие украшения. И вот уже обычная шишка - часть колье, а листочек яблони - теперь шпилька для волос, веточка смородины - элегантная брошь.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести-Владимир"