Это эксклюзивная для России экспериментальная идея реализуется в рамках проекта НП ВРАМ, поддержанного грантом Президента России.

Во Владимире открылся медиативный ресторан. Это эксклюзивная для России экспериментальная идея реализуется в рамках проекта НП ВРАМ, поддержанного грантом Президента России. Ее авторы – заведующая владимирским ЗАГСом Галина Карташова и председатель НП ВРАМ Елена Фомина.В медиативном ресторане проходят коммуникативные мини-тренинги для будущих супружеских пар и пар кризисного периода брака (от 1 года до 7 лет). Первая встреча уже прошла 28 января. Она была организована для начинающих супругов и «блюдом дня» стала «Психодиагностика». Программа встречи включала небольшие тесты для пар и тренинг, который провела опытный медиатор, председатель НП ВРАМ и руководитель проекта по семейной медиации Елена Фомина. И тесты, и тренинг были направлены на то, чтобы молодые люди научились лучше понимать себя и друг друга.Встречи в медиативном ресторане планируются для пар с разным супружеским стажем и «меню» их ждет разнообразное. Главная задача — медиативный ликбез и представление о культуре мирного решения споров должны помочь семье избежать конфликтов.