Объем финансирования монтажа светофорного объекта составил почти 2,6 млн руб.

На светофорном объекте на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» установлена дополнительная секция - стрелка поворот направо на выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина.До установки дополнительной секции выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина был возможен в третьей фазе работы светофора. Время для проезда составляло 38 секунд.Теперь выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина стал возможен в первой и третьей фазе работы светофора, когда разрешено движение встречного направления. Повысилась пропускная способность выезда, а время для проезда увеличилось до 75 секунд.Установка светофора на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» была выполнена в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению главы города Андрея Шохина. Объем финансирования монтажа светофорного объекта составил почти 2,6 млн руб.Фото пресс-службы администрации города Владимира