Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 23 341 больной. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (47 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 23 341 больной. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (47 новых пациента за сутки). На втором месте Муром и Гусь – Хрустальный (17 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Александров ( 9 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области