Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 23 341 человека.

По информации Роспотребнадзора на 30 января, во Владимирской области подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 47 инфицированных Covid-19. Ещё 17 человек заразились в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 9 - в Петушинском, Александровском и Ковровском, 7 - в Суздальском, по 5 - в Вязниковском, Собинском, Кольчугинском и Киржачском районах. Ещё 4 пациентов с ковидом выявили в Селивановском, 3 - в Меленковском и Судогодском, 2 - в Юрьев-Польском и Гороховецком районах. Один местный житель заболел в Радужном.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 23 341 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.