На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (47 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Ковровском, 7 сл. в Суздальском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 23 341 случай заболевания (5021 сл. в г. Владимире, 2946 сл. в Гусь-Хрустальном, 2541 сл. о. Муром, 1705 сл. в Ковровском, 1467 сл. в Александровском, 1423 сл. в Петушинском, 1129 сл. в Юрьев-Польском, 1140 сл. в Вязниковском, 885 сл. в Кольчугинском, 812 сл. в Суздальском, 780 сл. в Собинском, 668 сл. в Гороховецком, 581 сл. в Меленковском, 561 сл. в Киржачском, 553 сл. в Камешковском, 517 сл. в Селивановском, 309 сл. в г. Радужном, 303 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.