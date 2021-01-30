Конкурс «Владимирская книга года» проводится Департаментом культуры и областной научной библиотекой с 2015 года.

30 января в 12:00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов VI Областного конкурса «Владимирская книга года».Конкурс «Владимирская книга года» проводится Департаментом культуры и областной научной библиотекой с 2015 года. Его цель – выявление и поддержка социально значимых и художественных произведений владимирских авторов, а также издательств и издающих организаций. Как показывает ежегодная статистика, интерес к конкурсу растёт как у читателей, так и у авторов, количество поданных на творческое состязание книг неуклонно увеличивается.По итогам 2020 года, на суд жюри было представлено 97 книг. Все они были распределены по 8 традиционным номинациям: «Владимирский край. История», «Природа и экология Владимирского края», «Литература по истории религии и церкви во Владимирском крае», «Мемуарная литература», «Литература по искусству», «Художественная литература. Проза», «Художественная литература. Поэзия» и «Художественная литература. Книги для детей».В состав конкурсной комиссии, которая выбирала лучшие книги, входят представители Департамента культуры, областной научной библиотеки, владимирские писатели, журналисты, филологи и краеведы.На церемонии награждения члены жюри конкурса вручат дипломы и статуэтки сов победителям в каждой из номинаций. Прямую трансляцию мероприятия можно будет увидеть на портале «Культура.РФ», сайте библиотеки и в её группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области