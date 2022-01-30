В полицию обратился 42-летний житель Мурома. Мужчина обнаружил пропажу своей банковской карты после...

В полицию обратился 42-летний житель Мурома. Мужчина обнаружил пропажу своей банковской карты после того, как на его номер пришли уведомления о списаниях.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пропавшей картой решил воспользоваться 32-летний местный житель. При помощи функции бесконтактной оплаты, мужчина потратил с чужого счёта около 9 тысяч рублей.Фигуранта задержали, он признался в содеянном. Также ему пришлось возместить причинённый ущерб.ФОТО: https://pixabay.com/ru/