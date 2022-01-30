Для лесовосстановительных работ этого года в лесных питомниках выращен стандартный посадочный...

Для лесовосстановительных работ этого года в лесных питомниках выращен стандартный посадочный материал лесных растений хвойных пород в количестве 19,86 млн штук.В обладминистрации отмечают, в прошлом году Владимирская область перевыполнила план лесовосстановительных работ почти на 13%. В 2021 году леса восстанавливались на общей площади 6,1 тыс. га при плане в 5,4 тыс. га. Эти работы проводились на вырубках и других непокрытых лесом площадях в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Основной объём лесовосстановления выполнили арендаторы, использующие лесные участки для заготовки древесины.ФОТО: https://pixabay.com/ru/