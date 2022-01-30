Президент Ассоциации частных гидов и экскурсоводов Владимирской области Александр Варламов,...

Президент Ассоциации частных гидов и экскурсоводов Владимирской области Александр Варламов, который в 2018 году уже был признан "Лучшим гидом России", представил на конкурсе видеопрогулку по улицам древнего Суздаля. Работу владимирца отметил один из партнёров конкурса. В качестве приза владимирский экскурсовод получил сертификат на путешествие в Сочи.Отмечается, что в этом году на участие в конкурсе подали более 800 заявок со всех уголков страны. Работы оценивались в номинациях «Город», «Музей», «Экотуризм», «Нижний Новгород» и «До 18 лет».ФОТО: Администрация Владимирской области