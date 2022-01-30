На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 650 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:156 - во Владимире;98 - в Гусь-Хрустальном районе;81 - в Александровском районе;78 - в Кольчугинском районе;79 - в Муромском районе;32 - в Ковровском районе;31 - в Юрьево-Польском районе;24 - в Камешковском и Селивановском районах;18 - в Петушинском и Вязниковском районах;5 - в Судогодском районе;4 - в городе Радужном;1 - в Меленковском и Суздальском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 89 054 случая заболевания