На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 650 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
156 - во Владимире;
98 - в Гусь-Хрустальном районе;
81 - в Александровском районе;
78 - в Кольчугинском районе;
79 - в Муромском районе;
32 - в Ковровском районе;
31 - в Юрьево-Польском районе;
24 - в Камешковском и Селивановском районах;
18 - в Петушинском и Вязниковском районах;
5 - в Судогодском районе;
4 - в городе Радужном;
1 - в Меленковском и Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 89 054 случая заболевания