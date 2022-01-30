Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в период с ноября по декабрь прошлого года 24-летняя...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в период с ноября по декабрь прошлого года 24-летняя жительница города Коврова в территориальном отделе по вопросам миграции оформила пять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако, реального намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у местной жительницы не было.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.ФОТО: https://pixabay.com/ru