На электронной торговой площадке появился тендер на разработку проектной документации для...

На электронной торговой площадке появился тендер на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ в Успенском соборе Княгинина монастыря. Проект разместило Министерство культуры. Начальная цена - 15 002 289,77 рублей. Средства выделены из федерального бюджета.За эту сумму победитель должен провести инженерные, химико-технологические, историко-архивные исследования, а также исследования температурно-влажностного режима.Реставрация должна завершиться к концу февраля будущего года.