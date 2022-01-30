Сегодня не стало легендарного советского актера Леонида Куравлева. Об этом официально сообщили...

Сегодня не стало легендарного советского актера Леонида Куравлева. Об этом официально сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.В начале года артист попал в больницу в Коммунарке с сильным воспалением легких, сообщают коллеги. 22 января Леонида Вячеславовича перевели в одну из столичных клиник для реабилитации.Леонид Куравлев играл во многих фильмах, снятых на владимирской земле. В их числе "Золотой телёнок", "Начало" и другие. Самые знаменитые киноленты с участием Леонида Вячеславовича «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная».ФОТО:www.vesti.ru/