Заканчивается январь, пожалуй, самый праздничный месяц года. Но наверняка не все знают, что именно...

Заканчивается январь, пожалуй, самый праздничный месяц года. Но наверняка не все знают, что именно в этот зимний месяц отмечают еще и День хурмы. Эта ягода приносит и пользу, и удовольствие. Она как часть оливье - прекрасно сотрудничает и с мясом, и с шоколадом, и с зеленью. И сегодня предлагаем вам необычный рецепт.Зимняя ягода - в самых неожиданных ролях. Сладкая хурма прекрасна не только в качестве десерта, варенья, начинки для пирога или пикантного соуса к мясным блюдам. Феруза Бакеева угощает своей экспериментальной версией необычной хурмо-закуски.Феруза Бакеева, жительница г. Владимира: «Я начала вялить помидоры, то есть они у меня очень хорошо получались у меня. Причем, я методом проб и ошибок пришла к своему рецепту, который у меня был оптимален и оказался вкусный. Потом сливу вялила я. Получилось очень вкусно. И тут я увидела в соцсетях, что и хурма может вялиться и подаваться как закуска».Феруза по профессии инженер-строитель. Работает главным специалистом в управлении архитектуры города Владимира. В областном центре много объектов построено с ее участием - от дорог до детских садов. Например, она занималась транспортной развязкой на Сперанского. А еще Феруза любит петь. Часто ее можно услышать на праздниках татарской диаспоры. Но в последнее время именно кулинария ее главное увлечение. И как строитель-инженер она создает блюда неординарные, необычные. Только варенья у нее 80 видов. Феруза, как первоклассная хозяйка любит угощать. И делает это от всего сердца. Сегодня на ее столе готовится "пряная хурма". Плод нарезается крупными дольками, добавляются гранулированный чеснок и прованские травы. Всё на глаз.Феруза Бакеева, жительница г. Владимира: «Иии, гвоздь программы - морская соль...Всё все на глаз . Такого определённого рецепта нет по граммам».Все тщательно перемешивается. А затем..... Хурма с пряностями выкладывается на смазанный маслом лист пергамента.И ставится на 3 часа в духовку. Можно также вялить и в электрической сушилке при температуре 50 градусов. . Только это займет около 5 часов.Феруза Бакеева, жительница г. Владимира: «В духовке она темнеет, а в сушилке изумительный оранжевый цвет преобладает у хурмы».Древние римляне называли хурму пищей богов. Кто-то сравнивает эту ягоду с маленьким солнцем, которое согревает в непогоду. Оранжевое лакомство - природный антиоксидант, с суточной нормой витамина С и большим количеством бета-каротина. Лютеин и витамины А и Б, содержащиеся в хурме улучшают зрение, состояние кожи, ногтей и волос. Плод содержит йод, калий и магний, в нем много полезнейших пищевых волокон. Они замедляют усвоение сахара, поэтому врачи разрешают есть хурму людям, страдающим от диабета. Не случайно японцы говорят: "Когда поспевает хурма, врачи остаются без работы" . Важно только помнить, что больше 2 плодов в день из-за их вязкости лучше не употреблять.Из духовки Феруза перекладывает пряную хурму в стерилизованные банки. Туда же добавляет резаный пластинками чеснок, мускатный орех, чайную ложку бальзамика и заливает смесью из подогретого оливкового и растительного масла. Закрывает крышкой.-Оно вот так шипит всегда.Через сутки закуска готова! На хлеб, лучше ржаной, намазываем творожный сыр. Сверху кладем вяленую хурму. Подаем с листьями салата и помидорами черри. Такая закуска хороша и к мясу. А что еще нужно вашему организму для прекрасного начала дня?Вера Куликова. Александр Чунаев . Вести- Владимир.