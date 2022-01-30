Сегодня Октябрьский районный суд определил меру пресечения бывшему генеральному директору ДСУ-3...

Сегодня Октябрьский районный суд определил меру пресечения бывшему генеральному директору ДСУ-3 Станиславу Шерстневу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Бывший директор предприятия обвиняется в том, что во второй половине февраля прошлого года, он получил взятку 7 500 000 рублей за заключение договора субподряда на выполнение работ по берегоукреплению набережной р. Клязьма, а также р. Ключевой в г. Гороховце Владимирской области.В судебном заседании обвиняемый и его защитник ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и прокурор не возражали, поскольку Шерстнев дал признательные показания.Сегодня Станиславу Шерстневу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, а именно по 24 марта 2022 года включительно.