Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в период с октября 2019 года по апрель 2020 года...

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в период с октября 2019 года по апрель 2020 года фигурантка, работая оператором-продавцом автозаправочной станции в Гусь-Хрустальном, украла более 550 тысяч рублей.Женщина признана виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.ФОТО: https://pixabay.com/ru