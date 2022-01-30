В ноябре специалисты по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Россельхознадзора провели...

В ноябре специалисты по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Россельхознадзора провели внеплановую проверку участка сельскохозяйственного назначения, площадью более 8 га, расположенного в Суздальском районе Владимирской области. На нём сотрудники ведомства обнаружили 3 мелиоративных канала, шириной до 3 м, откосы которых заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также местами заболочены.Собственника участка привлекли к административной ответственности и назначили штраф 500 рублей. Однако, в установленный законом срок штраф нарушителем оплачен не был. Тогда материалы дела передали в суд, где было принято решение удвоить сумму штрафа.