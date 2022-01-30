Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх, передаёт ТАСС....

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх, передаёт ТАСС. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:26 по местному времени (04:26 по Москве).В составе сборной России для участия в Зимних Олимпийский играх в Пекине прибыл муромлянин Иван Якимушкин.За олимпийское золото поборются 16 российских спортсменов. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, соревнования по лыжным гонкам начнутся 5 февраля с женского скиатлона.ФОТО: www.sport.ru/