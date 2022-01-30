Поведение украинского руководства раздражает Белый дом.

Поведение украинского руководства раздражает Белый дом.Как сообщил американский телеканал CNN, в Вашингтоне возмущены тем, что Киев преуменьшает угрозу российского вторжения. По словам источника, на Украине иначе трактуют данные разведки США о так называемом наступлении РФ. Якобы сейчас власти Незалежной занимаются искажением информации, которую предоставляет Америка.У американских чиновников накопились вопросы к украинским коллегам. Например, в Соединенных Штатах хотят знать, зачем Украина "затевает ссору", "допускает утечки информации", ведь Вашингтон является "единственным настоящим другом" Киева. Также на Западе не понимают, зачем Незалежная просит больше вооружения, но вместе с тем сообщает о том, что угроза со стороны русских не изменилась.Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за паники, которую сеют США, Украина страдает. Также президент считает, что так называемое российское вторжение не является чем-то неизбежным. Эту мысль не разделяют в Вашингтоне.Постоянные разговоры о возможной войне между Россией и Украиной довели народ. Украинцы и требовать нормализации отношений Киева и Москвы. Они просят Владимира Зеленского "прекратить издеваться над народом" и "перестать мямлить".