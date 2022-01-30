В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Александровском районе...

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Александровском районе Владимирской области на 128-м километре автомобильной дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» введен в эксплуатацию первый в регионе автоматический пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Комплекс измеряет различные параметры проезжающих большегрузов. В случае, если большегруз нарушает допустимые весогабаритные параметры без спецразрешений, в отношении собственника (владельца) транспортного средства будет вынесено постановление по делу об административном правонарушении, а штрафы в данном случае составят от 150 до 500 тысяч рублей.Кроме этого, комплекс контроля фиксирует нарушения установленной скорости движения транспортных средств, движение по встречной полосе и выезд на обочину.Информация о факте нарушения весогабаритных параметров отражается на табло переменной информации, установленном в 300 м от зоны контроля по ходу движения. До 27 марта текущего года комплекс будет работает в тестовом режиме. В течение тестового периода постановления по делам об административных правонарушениях выноситься не будут.ФОТО: https://pixabay.com/ru/