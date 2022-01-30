Суд приговорил её к двум годам и двум месяцам колонии условно с испытательным сроком в два года.

В Гусь-Хрустальном сотрудница автозаправочной станции признана виновной в присвоении денег работодателя. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.С октября 2019 года по апрель 2020 года оператор-продавец АЗС, имея свободный доступ к выручке, полученной от продажи топлива, похитила более 550 тысяч рублей, принадлежащих ООО «Легенда-ОЙЛ».Преступление вскрылось. На женщину завели уголовное дело. Суд приговорил её к двум годам и двум месяцам колонии условно с испытательным сроком в два года.