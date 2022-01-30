Пожар в частном жилом доме произошёл вчера около 22:21 в селе Чистуха Камешковского района.
Вызов...
Пожар в частном жилом доме произошёл вчера около 22:21 в селе Чистуха Камешковского района.
Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области