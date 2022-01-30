Пожар в частном жилом доме произошёл вчера около 22:21 в селе Чистуха Камешковского района. Вызов...

Пожар в частном жилом доме произошёл вчера около 22:21 в селе Чистуха Камешковского района.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области