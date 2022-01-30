В наступивший год народного искусства и культурного наследия продолжаем знакомить вас с мастерами...

В наступивший год народного искусства и культурного наследия продолжаем знакомить вас с мастерами нашей Владимирской земли. В Кольчугине возрождают поморскую панку - уникальную деревянную куклу, которая имеет и художественную, и историческую ценность.Цельнодеревянные игрушки, грубовато вырубленные из одного куска дерева, в древние времена изготавливали на большой территории - от Карелии до Великого Новгорода. В старину такими куклами-оберегами не играли - верили, что в них перемещаются души людей. А уже с 19 века они превратились в детские игрушки. Форма игрушек очень архаична - простая топорная работа, говорит кольчугинец Андрей Жильцов, что и привлекает мастера. Куклу-панку он увидел однажды в музее. И решил освоить это мастерство. Начал с коников-лошадок. Вообще девиз резчика: «Чем проще, тем красивее». Сейчас мастер на больничном - сломал ключицу. Поэтому не мог нам показать процесс изготовления, но с удовольствием рассказал о своих резных миниатюрах. А там столько увлекательного. Смотрим с Юлией Шуваловой.Андрей Жильцов - резчик-миниатюрист. Делает из дерева кукол. Вдохновляют сказки, фильмы. А ещё культовые фотографии. К примеру, кого вам напоминают вот эти бабушки на пешеходном переходе? Верно, группу Битлз. Любовь именно к этим тёплым образам к Андрею пришла два года назад, когда мастерица из Москвы подарила ему славянскую куклу.-И как-то захотелось попробовать из дерева сделать и пошли у меня вот эти куклы, популярность Славянские, только из дерева.Андрей родился в Советском Союзе и много времени проводил с бабушкой в деревне. Говорит, тема ему особенно близка. В каждой работе резчика - настроение. Здесь - одинокая пожилая женщина смотрит в новогоднюю ночь обращение Президента. А вот эти дамы пришли в сберегательную кассу.Андрей Жильцов, резчик-миниатюрист: «Можно представлять как каждая бабушка кому-то что-то говорит. Кому-то пенсию не до дали, кому-то не хватает на что-то, кто-то уже с авоськами идет».У мастера по дереву уже больше пяти тысяч работ. Начинал с деревянных ложек в натуральную величину. Потом начал делать их в миниатюре. Самая маленькая сейчас хранится во Владимирском музее ложки. По профессии Андрей- электрик. А столярному мастерству обучился самостоятельно, 6 лет назад. Большинство его кукол вырезаны из липы. Вот так выглядят заготовки, потом они покрываются краской. Андрей использует акрил. Творить он любит в своем гараже.Андрей Жильцов, резчик-миниатюрист: «Когда работаю, включаю русский рок. Под него веселее работать».Сейчас у Андрея сломана ключица, и он пока не может работать. А планов много! Мастер мечтает сделать советский рынок и шахматы.Андрей Жильцов, резчик-миниатюрист:-Такие же бабульки будут пешки, побольше будут слоны, кони. Конь будет бабушка с палочкой. И королева там.-Ими можно будет играть или это просто для интерьера?-Играть можно будет. Уже пешки готовы.Новые работы мастер представит уже скоро. На ежегодном Фестивале кукол в Москве. Он уверен, что бабушки "родом из Кольчугина" завоюют любовь всех россиян.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"