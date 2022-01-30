Местная жительница фиктивно поставила на учет пятерых иностранных граждан.

Сотрудниками МО МВД России «Ковровский» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в период с ноября по декабрь прошлого года 24-летняя жительница города Коврова в территориальном отделе по вопросам миграции оформила пять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако, реального намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у местной жительницы не было.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Подозреваемой вынесена мера принуждения в виде обязательства о явке.