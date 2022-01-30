Парням отказали в дополнительном медобследовании.

В Муроме трое призывников подали в суд на военкомат. Парням отказали в дополнительном медобследовании.Новобранцы уверены, что на комиссии им неверно определили категории годности для прохождения службы в вооружённых силах страны. Муромляне просят отменить решения о признании их годными к маршированию по плацу.Истцы пишут, что медики, проводившие осмотр, не приняли во внимание жалобы на головные боли, плохое зрение, плоскостопие, тремор рук, эндокринные и неврологические заболевания, а также боли в спине. В допобследовании им отказали.Разбирательства по делу состоятся 3 февраля.